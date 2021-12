Yuman | le note della sincerità

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 18 dicembre 2021)è giovane ma ha le idee chiare. La sua musica è sincera e diretta, proprio come lui. Prendiamola da lontano: a quando risale il tuo primo incontro con la musica? “I miei genitori mi hanno sempre fatto ascoltare un sacco di musica… i CD la domenica, quando si facevano le pulizie. E poi mi regalarono il Canta Tu. Il Canta Tu è storico. Mi ci sono chiuso per tantissimo tempo. E poi, pian piano, mi è stata introdotta la chitarra e da lì ho cominciato a suonare”. Mi pare di intuire, forse mi sbaglio, che sei autodidatta “Infatti non è che sia un Tommy Emmanuel” ride “ma la suono”. Ho letto di due viaggi che hai fatto, a Berlino e a Londra. Quanto hanno influito sulla tua formazione musicale? “Guarda, tantissimo, perché incontri un sacco di persone e un sacco di modi di suonare. Poi, sai, la musica è anche soggettiva. Il gusto musicale non si può ...