Torino, gru crolla su un palazzo in via Genova: due morti e diversi feriti (Di sabato 18 dicembre 2021) Dramma a Torino: una gru è caduta questa mattina su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine, un... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 18 dicembre 2021) Dramma a: una gru è caduta questa mattina su undi via. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine, un...

Advertising

ArpaPiemonte : Incendio a Beinasco. All'altezza del centro commerciale Le Gru COV 120-140 ppb (più del valore di fondo che è di… - ciaorinoclub : #sicuriperdavvero??? #parlamentariladri???? ?? #Torino, la gru di un cantiere si abbatte sulla strada: un morto e dive… - zazoomblog : Torino gru crolla su un palazzo in via Genova: due morti e diversi feriti - #Torino #crolla #palazzo #Genova: - Beppe76497565 : RT @lagazzettato: Gru caduta su palazzo a Torino, un morto e feriti - zav_news : ?? Cade una #gru su un palazzo di via Genova, a #Torino. Morto un operaio. Ci sono diversi feriti -