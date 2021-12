Stramaccioni: «Scudetto? Inter favorita. Serviva spezzare l’egemonia Juve» (Di sabato 18 dicembre 2021) Andrea Stramaccioni, ex tecnico dell’Inter e ora in Qatar, ha parlato dei Mondiali e dell’Italia, oltre alla corsa Scudetto in Serie A Andrea Stramaccioni ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue parole su Mondiale in Qatar, Italia e la Serie A con la lotta per lo Scudetto: MONDIALI – «Ci sono stadi pazzeschi, attenzione verso i tifosi e grande livello di sicurezza. Paese più sicuro al Mondo o poco ci manca.» ITALIA – «L’Italia risucirà a qualificarsi perchè siamo forti. In Qatar l’aspettano tutti e i Campioni d’Europa non possono mancare. Senza l’Italia sarebbe una perdita enorme per il Mondiale. Playoff? Saranno due finali, da non sottovalutare anche la Macedonia, ma uno come Mancini non lo farà. Eviterei il Portogallo che ha giocatori importanti. Consigli a Mancini? Non ne ha ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Andrea, ex tecnico dell’e ora in Qatar, ha parlato dei Mondiali e dell’Italia, oltre alla corsain Serie A Andreaha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport. Le sue parole su Mondiale in Qatar, Italia e la Serie A con la lotta per lo: MONDIALI – «Ci sono stadi pazzeschi, attenzione verso i tifosi e grande livello di sicurezza. Paese più sicuro al Mondo o poco ci manca.» ITALIA – «L’Italia risucirà a qualificarsi perchè siamo forti. In Qatar l’aspettano tutti e i Campioni d’Europa non possono mancare. Senza l’Italia sarebbe una perdita enorme per il Mondiale. Playoff? Saranno due finali, da non sottovalutare anche la Macedonia, ma uno come Mancini non lo farà. Eviterei il Portogallo che ha giocatori importanti. Consigli a Mancini? Non ne ha ...

