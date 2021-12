(Di sabato 18 dicembre 2021) Secondo Luciano, la sua lontananza dalla panchina del Napoli durante le ultime due partite ha condizionato le prestazioni della. Il tecnico, nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli, ha dichiarato di sentirsi responsabile, in parte, delle due sconfitte. «So bene che ho creato dei problemi ai miei calciatori,, perché non posso fare a meno di loro, quando mi manca qualcuno di loro sono in difficoltà e mi sento a disagio, perché li voglio sempre tutti vicino, e so quanto è importante la presenza di ognuno di loro. Non ho fatto la cosa giusta e holain queste due partite. La prima responsabilità delle due sconfitte è mia per il mio comportamento. Nonpiù perché sono stato male a guardarli da ...

Spalletti: «Facendomi espellere ho penalizzato la squadra, non succederà più» In conferenza: «La prima responsabi…

