Pericolo assembramenti nella Capitale: chiuso un tratto di Via del Corso (Di sabato 18 dicembre 2021) Pericolo assembramenti nella Capitale, complice il clima natalizio, sono state numerose le persone che hanno deciso di ultimare i regali di Natale o semplicemente fare una passeggiate per le caratteristiche strade della città dando luogo ad incauti assembramenti. Pericolo assembramenti nella Capitale, chiuso un tratto di Via del Corso Per fare in modo che le norme anti Covid- partendo dal distanziamento ed arrivando all'uso dei dispositivi di protezione individuale- vengano rispettate gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale questo pomeriggio si sono trovati costretti a chiudere un tratto di via del Corso.

