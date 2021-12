Oroscopo 2022, le previsioni di Branko: “Anno difficile per il Toro, in salita anche per Gemelli e Vergine. Ancora Saturno contro per la Bilancia” (Di sabato 18 dicembre 2021) L’Anno nuovo si avvicina e, come da tradizione, scatta la corsa agli oroscopi. Non importa che ci si creda o meno, anche i più scettici non possono fare a meno di buttarci un occhio. Ecco quindi le previsioni sempre dettate dalle stelle di Branko, di cui è appena uscito in libreria per Mondadori il “Calendario Astrologico 2022”. Ancora una volta interpreta i movimenti astrali nel suo modo poetico e personale. Branko Vatovec, istriano di nascita, ha una carriera artistica alle spalle, poi il successo partito da Radio Capodistria. Ha voluto condividere con i suoi lettori alcune predizioni per l’Anno in arrivo. Eccole. Ariete – Sarà un Anno di grandi svolte per il segno dell’Ariete, ma anche dinamico e innovativo. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) L’nuovo si avvicina e, come da tradizione, scatta la corsa agli oroscopi. Non importa che ci si creda o meno,i più scettici non possono fare a meno di buttarci un occhio. Ecco quindi lesempre dettate dalle stelle di, di cui è appena uscito in libreria per Mondadori il “Calendario Astrologico”.una volta interpreta i movimenti astrali nel suo modo poetico e personale.Vatovec, istriano di nascita, ha una carriera artistica alle spalle, poi il successo partito da Radio Capodistria. Ha voluto condividere con i suoi lettori alcune predizioni per l’in arrivo. Eccole. Ariete – Sarà undi grandi svolte per il segno dell’Ariete, madinamico e innovativo. Nel ...

