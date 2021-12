Le regole per Big tech e le tensioni tra Usa e Ue. O meglio, Francia… (Di sabato 18 dicembre 2021) Finché non si arriverà all’approvazione definitiva, per il Digital Markets Act (Dma) sarà una battaglia serratissima. Il battibecco tra Stati Uniti ed Unione europea sulle norme che dovranno regolamentare le big tech non accenna a smettere. L’incipit all’ultimo capitolo di questa lunga storia arriva dalle parole del segretario al Commercio statunitense, Gina Raimondo, che ha espresso “serie preoccupazioni” per l’impatto sproporzionato che subiranno le aziende americane non solo per il Dma, ma anche per il Digital Services Act (Dsa). Rivolgendosi ai legislatori europei, il segretario Raimondo ha chiesto perciò di “continuare ad ascoltare le nostre preoccupazioni”, prima di arrivare ad una decisione definitiva. Thierry Breton Gina RaimondoLe ansie americane arrivano in seguito alle dichiarazioni dell’eurodeputato tedesco Andreas Schwab, che aveva invitato i suoi colleghi ... Leggi su formiche (Di sabato 18 dicembre 2021) Finché non si arriverà all’approvazione definitiva, per il Digital Markets Act (Dma) sarà una battaglia serratissima. Il battibecco tra Stati Uniti ed Unione europea sulle norme che dovranno regolamentare le bignon accenna a smettere. L’incipit all’ultimo capitolo di questa lunga storia arriva dalle parole del segretario al Commercio statunitense, Gina Raimondo, che ha espresso “serie preoccupazioni” per l’impatto sproporzionato che subiranno le aziende americane non solo per il Dma, ma anche per il Digital Services Act (Dsa). Rivolgendosi ai legislatori europei, il segretario Raimondo ha chiesto perciò di “continuare ad ascoltare le nostre preoccupazioni”, prima di arrivare ad una decisione definitiva. Thierry Breton Gina RaimondoLe ansie americane arrivano in seguito alle dichiarazioni dell’eurodeputato tedesco Andreas Schwab, che aveva invitato i suoi colleghi ...

