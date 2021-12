Juventus | Allegri | «A Bologna difficile | ancora 21 gare per sistemare la classifica»

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Loro vengono da due sconfitte consecutive e giocare lì non è mai semplice. É una partitacontro una squadra che ha subito solo un gol da corner, che nei secondi tempi ha realizzato molte reti e questo significa che sta bene sia fisicamente che mentalmente. Dobbiamo fare una prestazione di grande tecnica e lucidità per portare a casa la vittoria”. Lo ha detto il tecnico dellaMassimilianoin conferenza stampa alla vigilia della sfida con il. “Il nostro è un percorso di crescita di squadra, stiamo lavorando per migliorare. Siamo coscienti che siamo in ritardo inma abbiamo21 partite per sistemarla”, ha aggiunto.

Dove vederla in tv e diretta streaming Bologna -delle 18 allo stadio Dall'Ara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn . Gli abbonati avranno due possibili per vedere la ...: Szczesny; De Sciglio, de Ligt, Bonucci, Pellegrini; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, McKennie, Bernardeschi; Morata. All.. Orario e dove vederla La gara è fissata per sabato 18 ...Il francese potrebbe arrivare già a gennaio. Al Manchester United non sta trovando spazio e vorrebbe rilanciarsi in un'altra piazza.L'ennesimo banco di prova che attende la Juventus, sesta a pari punti con Roma e Lazio in campionato, è oggi il Bologna di Sinisa Mihajlovic (che contro le due romane ha vinto, ...