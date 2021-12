Chi solleva il problema delle toilette genderless è mai entrato in un bagno pubblico?

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 dicembre 2021) Di tutte le crociate contemporanee, quella che mi appassiona di più è quella per il cesso inclusivo. Si tratta di un movimento transnazionale che protesta (nelle università come negli uffici e spazi pubblici) contro la divisione dei wc in “maschi” e “femmine”, giudicata discriminatoria nei confronti di chi non rientra o non ritiene di rientrare in nessunadue categorie fisiologiche ma a cui fisiologicamente scappa di fare pipì; e chiedono pertanto bagni “no-gender”. Un tempo si lottava per cambiare il mondo; oggi, più prosaicamente, il gabinetto. Ci tengo a precisare che, da persona perennemente a disagio quale sono, solidarizzo sempre con chi non è a proprio agio; figuriamoci poi se l’oggetto del contendere sono i bagni pubblici, veri e propri stress test per uno schizzinoso come me, estremamente pudico e igienista radicalizzato. Da sempre evito le ...