Uomini e Donne, Roberta ha scelto: ecco con chi ha deciso di uscire (Di venerdì 17 dicembre 2021) Uomini e Donne si avvia verso la consueta pausa invernale per le feste natalizie, ma non prima di concludere i percorsi degli attuali tronisti. Proprio qualche giorno fa, infatti, Andrea Nicole ha annunciato di voler abbandonare lo studio di Canale 5 in compagnia di Ciprian, anche se la loro è stata una scelta che ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 17 dicembre 2021)si avvia verso la consueta pausa invernale per le feste natalizie, ma non prima di concludere i percorsi degli attuali tronisti. Proprio qualche giorno fa, infatti, Andrea Nicole ha annunciato di voler abbandonare lo studio di Canale 5 in compagnia di Ciprian, anche se la loro è stata una scelta che ha … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - Anna75163064 : RT @anto8301: Certi uomini ti spengono… Non serve avere i soldi… Le dovete far ridere le donne altrimenti se ne vanno… - maxsto6 : @AndreaMarcucci Classico mezzo politico italiota..e che cazzo vi abbiamo pagato a fare in questi anni??? Io spero s… -