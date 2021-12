Terminato il rilascio Harmony OS su tutti i Huawei supportati in Cina | ora tocca a noi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ottime notizie potrebbero essere davvero dietro l’angolo per ildiOS (finalmente) anche dalle nostre parti. La notizia odierna è che il sistema operativo alternativo ad Android ha raggiuntoi modelli compatibili in, madrepatria del produttore asiatico. Sapevamo già chei test eseguiti proprio nel paese specifico erano propedeutici alla distribuzione della stessa soluzione anche altrove e ora dunque possiamo dire che le cose si mettono davvero bene per chi attende il prossimo passaggio software. Sempre inOS è stato garantito a oltre 100 modelli di smartphone, tra cui le più diffuse serieMate 40, Mate 30, Mate 20, Mate 10, P40, P30 e P20. Con uno sforzo non da poco, il produttore ha portato il ...

wordweb81 : Terminato il rilascio #HarmonyOS su tutti i Huawei supportati in Cina, ora tocca a noi

