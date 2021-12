Orrore a Palermo. Maltrattamenti e torture sistematiche su persone con disabilità, diciassette persone di una onlus arrestate (Di venerdì 17 dicembre 2021) I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura , nei confronti di 35 soggetti, di cui dieci ristretti in carcere, sette colpiti dagli arresti domiciliari, cinque sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza e tredici destinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per un anno. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di tortura, Maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Il Gip ha anche disposto il sequestro preventivo di una onlus che, in regime di convenzione con l’Asp di Palermo, fornisce ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021) I finanzieri del Comando Provinciale dihanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura , nei confronti di 35 soggetti, di cui dieci ristretti in carcere, sette colpiti dagli arresti domiciliari, cinque sottoposti all’obbligo di dimora nel comune di residenza e tredici destinatari della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali per un anno. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, dei reati di tortura,, sequestro di persona, corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Il Gip ha anche disposto il sequestro preventivo di unache, in regime di convenzione con l’Asp di, fornisce ...

