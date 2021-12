Omicidio di Diabolik: dopo lunghe e complicate indagini arrestato il killer, sarebbe Raul Esteban Calderon, reo di un altro assassinio (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Le fonti di prova su cui si è fondata l’adozione del provvedimento sono costituite dagli elementi raccolti dalla Squadra Mobile e dalla Polizia scientifica nel corso del sopralluogo effettuato sul luogo e nell’immediatezza del fatto e in particolare da un filmato estratto da una telecamera installata in zona con la quale è stata ripresa l’esecuzione del delitto. Dall’analisi tecnica del filmato dell’Omicidio eseguita prima dalla Polizia scientifica e successivamente dal consulente tecnico incaricato dalla Procura è emersa una chiara compatibilità tra il killer visibile nel filmato e il soggetto gravemente indiziato”. Questo il comunicato con il quale, nel pomeriggio, la Questura di Roma ha annunciato di aver arrestato il killer di Fabrizio Piscitelli, alias ‘Diabolik’, storico capo ultras dei tifosi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Le fonti di prova su cui si è fondata l’adozione del provvedimento sono costituite dagli elementi raccolti dalla Squadra Mobile e dalla Polizia scientifica nel corso del sopralluogo effettuato sul luogo e nell’immediatezza del fatto e in particolare da un filmato estratto da una telecamera installata in zona con la quale è stata ripresa l’esecuzione del delitto. Dall’analisi tecnica del filmato dell’eseguita prima dalla Polizia scientifica e successivamente dal consulente tecnico incaricato dalla Procura è emersa una chiara compatibilità tra ilvisibile nel filmato e il soggetto gravemente indiziato”. Questo il comunicato con il quale, nel pomeriggio, la Questura di Roma ha annunciato di averildi Fabrizio Piscitelli, alias ‘’, storico capo ultras dei tifosi ...

