Mosca detta le condizioni alla Nato Via dal fronte orientale

Mosca annuncia richieste tra le tensioni con la Nato. Il ministero degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha reso pubblica per conto del Cremlino una lista to-do di richieste all'alleanza occidentale per stabilizzare i rapporti, ormai molto delicati dall'annessione della Crimea del 2014 e alterate dai tempi dell'intervento Nato in Libia del 2011. La lista di Lavrov include garanzie che l'Ucraina non entrerà mai nella Nato e che la Nato abbandoni le sue attività militari in Ucraina, Europa orientale, Caucaso e Asia centrale, e che la Nato non schieri missili nel quadrante orientale. Si tratta di punti piuttosto ambiziosi, il fronte orientale è la parte più sensibile dell'intero quadro geostrategico in cui si muove ...

