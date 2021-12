“Mai più austerità”. Draghi-Macron sfidano i falchi tedeschi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con l’uscita di scena della cancelliera Merkel, in tanti hanno immediatamente pensato che lo scettro del comando – in ottica europea – fosse destinato a finire nelle mani del Premier italiano Mario Draghi, l’unico in grado di raccoglierne l’eredità in quanto ad autorevolezza e credibilità. Draghi affonda il Patto di Stabilità: regole inefficaci e dannose Non è un caso che secondo Politico.eu la persona più potente d’Europa è proprio il Presidente del Consiglio. Con Draghi, che “non è allineato ad alcun partito”,l’Italia “ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei” e l’uscita di scena di Angela Merkel “gli apre uno spazio come leader de facto dell’Ue”. Detto, fatto. Sembrerebbe, infatti, che l’ex Bce, con l’appoggio del numero uno dell’Eliseo, Emmanuel Macron, sia già a lavoro per il ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021) Con l’uscita di scena della cancelliera Merkel, in tanti hanno immediatamente pensato che lo scettro del comando – in ottica europea – fosse destinato a finire nelle mani del Premier italiano Mario, l’unico in grado di raccoglierne l’eredità in quanto ad autorevolezza e credibilità.affonda il Patto di Stabilità: regole inefficaci e dannose Non è un caso che secondo Politico.eu la persona più potente d’Europa è proprio il Presidente del Consiglio. Con, che “non è allineato ad alcun partito”,l’Italia “ha un leader che può trascinare il Paese nel cuore degli affari europei” e l’uscita di scena di Angela Merkel “gli apre uno spazio come leader de facto dell’Ue”. Detto, fatto. Sembrerebbe, infatti, che l’ex Bce, con l’appoggio del numero uno dell’Eliseo, Emmanuel, sia già a lavoro per il ...

