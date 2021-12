L’Inter passeggia sulla Salernitana e prova la fuga (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto facile per l'Inter anche contro la Salernitana. Sesta vittoria di fila in campionato e momentaneo allungo sulle rivali: +4 sul Milan secondo (nel weekend di Milan-Napoli e Atalanta-Roma). Apre Perisic di testa. Poi bis di Dumfries. Tantissime le occasioni create dai nerazzurri: nella ripresa tris di Sanchez su secondo assist di giornata di Calhanoglu e poker di Lautaro. 5-0 di Gagliardini. Salernitana ancora ko e sempre ultima.Risultati (diciottesima giornata): Lazio-Genoa 3-0, Salernitana-Inter 5-0, Atalanta-Roma sabato 18 ore 15, Bologna-Juventus sabato 18 ore 18, Cagliari-Udinese sabato 18 ore 20.45, Fiorentina-Sassuolo domenica 19 ore 12.30 Spezia-Empoli, domenica 19 ore 15, Sampdoria-Venezia domenica 19 ore 18, Torino-Hellas Verona domenica 19 ore 18, Milan-Napoli domenica 19 ore 20.45Classifica: Inter 43, Milan 39, Atalanta ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto facile per l'Inter anche contro la. Sesta vittoria di fila in campionato e momentaneo allungo sulle rivali: +4 sul Milan secondo (nel weekend di Milan-Napoli e Atalanta-Roma). Apre Perisic di testa. Poi bis di Dumfries. Tantissime le occasioni create dai nerazzurri: nella ripresa tris di Sanchez su secondo assist di giornata di Calhanoglu e poker di Lautaro. 5-0 di Gagliardini.ancora ko e sempre ultima.Risultati (diciottesima giornata): Lazio-Genoa 3-0,-Inter 5-0, Atalanta-Roma sabato 18 ore 15, Bologna-Juventus sabato 18 ore 18, Cagliari-Udinese sabato 18 ore 20.45, Fiorentina-Sassuolo domenica 19 ore 12.30 Spezia-Empoli, domenica 19 ore 15, Sampdoria-Venezia domenica 19 ore 18, Torino-Hellas Verona domenica 19 ore 18, Milan-Napoli domenica 19 ore 20.45Classifica: Inter 43, Milan 39, Atalanta ...

