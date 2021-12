Calcio Estero DAZN, Programma e Telecronisti dal 17 al 20 Dicembre 2021 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il grande Calcio internazionale su DAZN vedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola. Da segnalare Siviglia-Atletico Madrid sabato 18 alle 21:00.Carletto Ancelotti sta compiendo l'ennesima impresa della sua luminosa carriera. Il Real domina la Liga con ampio margine e ha il dente avvelenato con l'Uefa per il sorteggio-bis che... Leggi su digital-news (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il grandeinternazionale suvedrà tutte le partite, in esclusiva, della Liga spagnola. Da segnalare Siviglia-Atletico Madrid sabato 18 alle 21:00.Carletto Ancelotti sta compiendo l'ennesima impresa della sua luminosa carriera. Il Real domina la Liga con ampio margine e ha il dente avvelenato con l'Uefa per il sorteggio-bis che...

Advertising

sportface2016 : #Kimmich non si vaccina, prende il #COVID19 e si procura una infiltrazione ai polmoni: tornerà nel 2022… - sportface2016 : Incubo #COVID19 in #PremierLeague, #Gerrard: 'Siamo in paranoia, ho paura ad aprire il telefono' - sportface2016 : Nuovi casi #Covid ne #LaLiga, #Athletic: positivi Unai Simon e Inigo Martinez - sportface2016 : #PSG, #Leonardo continua a sperare nel rinnovo di #Mbappe: 'Kylian è formidabile, vedremo' - digitalsat_it : Sportitalia Campionato Primavera 1 TimVision 13a Giornata e Telecronisti Calcio Estero -