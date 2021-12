Vite - L' arte del possibile | l' intervista a Michele De Lucchi DIRETTA

(Di giovedì 16 dicembre 2021) ÈDe, architetto e designer, creatore di alcuni tra i più famosi oggetti di design industriale, il protagonista della nuova puntata di "– L'del". L'è in onda su Sky TG24 giovedì 16 dicembre, alle 20.45, ed è disponibile anche on demand e sul sito skytg24.it. L'incontro tra l'architetto e il direttore di Sky TG24, Giuseppe De Bellis, è stata l'occasione per parlare non solo della sua vita e conoscere il suo lavoro, ma anche approfondire il suo pensiero creativo, la visione del mondo, dell'architettura e del design (LE ALTRE PUNTATE: BRUNELLO CUCINELLI - DIEGO DELLA VALLE - ALESSANDRO BARICCO - FEDERICO MARCHETTI - FABIOLA GIANOTTI - AMALIA ERCOLI-FINZI).

Advertising

Jardinlesmots : RT @krishnadeltoso: @ImSophiaPLMS @Agendafilosofi1 @isidemoni @arte_pensiero @carolinasanter1 @SalaLettura @AlmiraUva @GerberArancio @franc… - SkyTG24 : .@giudebellis intervista l'architetto e designer Michele De Lucchi a 'Vite - L'arte del possibile'… - _PuntoZip_ : SKY TG24 “VITE – L’ARTE DEL POSSIBILE” – Ospite Michele De Lucchi - gdt62 : RT @ArchOlivetti: Architetto, designer e protagonista assoluto della #StoriaDiInnovazione di #Olivetti, @Micheledelucchi è l'ospite del #16… - isidemoni : RT @krishnadeltoso: @ImSophiaPLMS @Agendafilosofi1 @isidemoni @arte_pensiero @carolinasanter1 @SalaLettura @AlmiraUva @GerberArancio @franc… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite arte

Sky Tg24

... classe '42, originario di San Miniato ma da anni residente a Firenze, ex docente dioggi in ...cioccolata e caramelle ai bambini oltre all'avvento della penicillina che ha salvato molte, tra ......del 2021 della Rassegna Teatrale NEO è un bellissimo omaggio da parte della Compagnia dell'a ... Il 26 marzo, la compagnia I Cani Sciolti metterà in scena "Sa Mesa" (dal sardo "La tavola"), le...Commozione e gioia intanto. Poi un mondo e tante vite che si sono riannodate dopo quasi 80 anni. In videochiamata, il soldato americano Edward Roethel ha potuto incontrare di nuovo i bambini del ’45, ...Ci sono voluti 8 anni perché l'iter andasse a buon fine, ma adesso la tradizione della raccolta di tartufi è riconosciuta come patrimonio dall'Unesco ...