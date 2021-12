Vecino al Napoli e Arthur scambiato con la Lazio | che intrigo!

Advertising

BeppeSama : @FootballAndDre1 Se Vecino va Napoli e ci liberiamo di uno dei 2 mega ingaggi dei cilene si può fare - mrbeaninterista : Nandez fatta ma solo se esce Vecino direzione Napoli. Prestito oneroso a 5M con diritto. All-in su Scamacca. L'Int… - kaiquemoura25 : Gringos em fim de contrato Cuesta ZAG Inter Cavani ATA Man United M. Vecino MEI I.Milao Suarez ATA Atl Madrid M. C… - Antofer94_ : RT @mrbeaninterista: Mi parlano di un Icardi molto vicino alla Juve. (Prestito con diritto). PSG vuole il titolo definitivo ma la Juve non… - ParliamoDiNews : Santini: `Napoli sempre molto interessato a Vecino: piace a Spalletti ma l`ultima parola spetta a ADL` #santini… -

Ultime Notizie dalla rete : Vecino Napoli

AreaNapoli.it

calcio - Fabio Santini ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso de Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, ......il primato solitario in campionato al termine di una entusiasmante rimonta su Milan e. Tutto ... il cileno è il primo rimpiazzo nelle gerarchie del centrocampo, con Gagliardini estaccati. ...Brasiliano per Brasiliano tra Juventus e Lazio? Il noto giornalista sportivo ne ha anche per la Lazio e la Juventus. I Bianconeri sembrano in procinto di mettere alla porta Arthur ...Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli avrebbe già in mente l'alternativa a Nandez, nel caso in cui l'uruguagio non arrivasse ...