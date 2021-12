Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - È morto Jacopo Compagnoni, il fratello dell'ex campionessa di sci Deborah, travolto da una valanga - valtellinatweet : Deceduto lo scialpinista investito da una valanga in Valfurva - fattoquotidiano : Valanga in Valfurva, morto il fratello di Deborah Compagnoni. Stava sciando con un amico rimasto illeso - Lorejournalist : RT @Mariquita_la1a: Ucciso da una valanga Jacopo Compagnoni, fratello di Deborah - Libero_official : Muore travolto da una valanga a #Valfurva il fratello di #DeboraCompagnoni #JacopoCompagnoni. Aveva 40 anni ed era… -

L'incidente è avvenuto sulle montagne che più conosceva, nel territorio comunale di() . L'... Jacopo Compagnoni morto travolto da unaJacopo stava scendendo assieme ad un amico con gli ...Jacopo Compagnoni, guida alpina di 40 anni e fratello della campionessa di sci Deborah, è morto dopo essere stato travolto da unain, provincia di Sondrio, in zona Malerbe. È deceduto all'ospedale di Sondalo dove era stato trasportato con l'elisoccorso e ricoverato in codice rosso. L'incidente A quanto si ...Con un amico stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio) quando è avvenuto il distacco. La ...È morto travolto da una valanga Jacopo Compagnoni, scialpinista fratello della campionessa Deborah. La tragedia è avvenuta sulle montagne della Valfurva, in Alta Valtellina, nella tarda mattinata di ...