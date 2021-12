Uomini e Donne: commenti a caldo (16/12/2021) (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Alle 14.45, su Canale 5, una nuova puntata di, il dating show condotto da Maria De Filippi. A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

matteosalvinimi : Incredibile video postato oggi (e poi rimosso) da un detenuto che, all’interno di una cella, mostra orgoglioso un o… - fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - FedericaPito : @ValBuzzzz anche di se stessa, uterina e impulsiva oppure la donna che sacrifica la femminilità alla maternità. Don… - Sandro15533442 : RT @noitre32: Se io fossi la moglie di uno delle FF. OO, vedendo come trattano donne, uomini, nonni e bambini solo perché manifestano, chie… -