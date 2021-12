Un clamoroso scambio Inter-Barcellona

(Di giovedì 16 dicembre 2021)di prestiti in vista tracon Sanchez pronto a tornare in blaugrana con Luuk de Jong che si vestirebbe invece di nerazzurro. La bomba di mercato arriva direttamente dalla Spagna

Advertising

UBrignone : RT @sportmediaset: Inter-Barça, clamoroso scambio: #DeJong a Milano, #Sanchez in Catalogna. #SportMediaset - infoitsport : Sanchez al Barcellona, clamoroso scambio: bomba dalla Spagna - infoitsport : Clamoroso scambio con il Barcellona: trattativa avanzata! - infoitsport : Clamoroso scambio di mercato fra Inter e Barcellona - infoitsport : Inter-Barça, clamoroso scambio: De Jong a Milano, Sanchez in Catalogna - Sportmediaset -

Ultime Notizie dalla rete : clamoroso scambio

Un eventualedi prestiti, però, permetterebbe a Inzaghi di avere tra le sue fila un attaccante diverso, più fisico e meno talentuoso anche se l'idea di base dell'ex tecnico della Lazio ...Secondo il giornale Sport, infatti, il Barcellona e il club nerazzurro starebbero pensando a undi mercato che coinvolgerebbe il cileno Alexis Sanchez (che tornerebbe a vestire la ...ULTIME MANOLAS – Notizia clamorosa dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport: Kostas Manolas è andato in Grecia per seguire in prima persona la trattativa con l’Olympiacos. Ufficialmente il dif ...Scambio di prestiti in vista tra Inter e Barcellona con Sanchez pronto a tornare in blaugrana con Luuk de Jong che si vestirebbe invece di nerazzurro. La bomba di mercato arriva direttamente dalla Spa ...