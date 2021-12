Ultime Notizie Roma del 16-12-2021 ore 17:10 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno non si ferma lì in Italia il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rileva nella settimana 8 e 14 dicembre un aumento rispetto alla settimana precedente Di nuovi casi di decessi 663 negli ultimi 7 giorni quanto 558 salgono anche i casi totalmente positivi le persone in isolamento domiciliare ricoverati con sintomi e le terapie Intensive in vetta si registra un aumento di nuovi casi del 17,8% salgono del 18,8 i morti e ricoveri in terapia intensiva registra non più 11,2% segno più anche per i ricoveri ordinari saliti 17,9% di persone in isolamento domiciliare + 23,6% da due mesi sottolinea il presidente della fondazione gimbe Nino cartabellotta continuano ad aumentare i nuovi casi con una media mobile a 7 giornida 2456 15 ottobre a 17795 il 14 dicembre seconda variante omicron sempre più ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)dailynews radiogiornale pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno non si ferma lì in Italia il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rileva nella settimana 8 e 14 dicembre un aumento rispetto alla settimana precedente Di nuovi casi di decessi 663 negli ultimi 7 giorni quanto 558 salgono anche i casi totalmente positivi le persone in isolamento domiciliare ricoverati con sintomi e le terapie Intensive in vetta si registra un aumento di nuovi casi del 17,8% salgono del 18,8 i morti e ricoveri in terapia intensiva registra non più 11,2% segno più anche per i ricoveri ordinari saliti 17,9% di persone in isolamento domiciliare + 23,6% da due mesi sottolinea il presidente della fondazione gimbe Nino cartabellotta continuano ad aumentare i nuovi casi con una media mobile a 7 giornida 2456 15 ottobre a 17795 il 14 dicembre seconda variante omicron sempre più ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Locatelli: Ipotesi tampone anche ai vaccinati per i grandi eventi di Elisa Messina, Silvia Morosi Gli aggiornamenti sul coronavirus di giovedì 16 dicembre Oggi vertice del Consiglio europeo in cui si parla anche della decisione presa dall'Italia, attraverso l'...

Libia. Uomini armati circondano i palazzi governativi Nelle ultime ore uomini armati della potente tribù di Misurata hanno circondato alcuni edifici ... ma al momento non si hanno notizie di scontri. Smentita la notizia di un tentativo di golpe in corso: ...

Covid, ultime news. Il governatore Toti: "Liguria in zona gialla da lunedì". LIVE Sky Tg24 Vessicchio: "Le donne non dovrebbero far parte del mondo del calcio" Sergio Vessicchio, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show. “La designazione di una donna per la gara di Coppa Italia tra Cagliari e Cittadella? Penso di ...

Lo Straniero live alle Segrete di Strevi STREVI (AL) – Mercoledì 29 dicembre riaprono le porte delle Segrete con l’ultima data del Ritorna Qui Tour de Lo Straniero (inizioore 21.00). Le Segrete si trovano nei sotterranei del ...

