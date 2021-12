Sondaggi, Masia: "Partito No vax? Lista non arriverebbe al 2%" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Partito No vax? Io non ci credo". Fabrizio Masia, Sondaggista e Ad di Emg Different, non crede alla consistenza politica e elettorale di un soggetto politico costruito sull'ideologia No vax. "In Italia - argomenta Masia in una dichiarazione all'Adnkronos - abbiamo una percentuale di persone vaccinate tra le più alte al mondo e dai Sondaggi emerge chiaramente che c'è una larghissima maggioranza di italiani disponibile a fare la terza dose. I non vaccinati si aggirano sul 20% o forse meno. Ma, all'interno dei non vaccinati, ci sono varie posizioni, non tutte legate alla logica del complotto o a una diffidenza ideologica verso il vaccino". "Ci possiamo trovare anche persone poco informate o persone diffidenti che, vaccinandosi, temono di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "No? Io non ci credo". Fabriziosta e Ad di Emg Different, non crede alla consistenza politica e elettorale di un soggetto politico costruito sull'ideologia No. "In Italia - argomentain una dichiarazione all'Adnkronos - abbiamo una percentuale di persone vaccinate tra le più alte al mondo e daiemerge chiaramente che c'è una larghissima maggioranza di italiani disponibile a fare la terza dose. I non vaccinati si aggirano sul 20% o forse meno. Ma, all'interno dei non vaccinati, ci sono varie posizioni, non tutte legate alla logica del complotto o a una diffidenza ideologica verso il vaccino". "Ci possiamo trovare anche persone poco informate o persone diffidenti che, vaccinandosi, temono di ...

