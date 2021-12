Porsche GT3 RS Manthey: l’arma totale da track day (Di giovedì 16 dicembre 2021) Se la Porsche 911 GT3 RS non vi sembra abbastanza aggressiva per la pista, allora valutate di prenotare un Performance Kit di Manthey Racing. La struttura tedesca, nota per i suoi successi alla 24 ore del Nurburgring, ha presentato in anteprima il kit di potenziamento dedicato alla versione più pistaiola della 992. Il kit, che Leggi su periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) Se la911 GT3 RS non vi sembra abbastanza aggressiva per la pista, allora valutate di prenotare un Performance Kit diRacing. La struttura tedesca, nota per i suoi successi alla 24 ore del Nurburgring, ha presentato in anteprima il kit di potenziamento dedicato alla versione più pistaiola della 992. Il kit, che

Advertising

RValdemburg : Porsche 911 GT3 by Manthey: quando l'aerodinamica ti fa andare forte - accessoricarro1 : PARAURTI POSTERIORE PORSCHE 996 GT3 LOOK - alvolante3 : Porsche 911 GT3, versione speciale per i 70 anni in Australia - umtiti3557 : Carros que eu tenho no meu quarto: - Porsche 911 GT3 RS (preto) - Porsche 911 GT2 (prata) - Porsche 911 GT3 RS (la… - juliorobertod : RT @todomotorsv: @AFICIONAUTOS @_ancar17 @hermesbonilla @ChelePadilla67 @rafaelmayorga @juliorobertod @EEBarrientos @jvilanova_tcs @omartin… -

Ultime Notizie dalla rete : Porsche GT3 Valentino Rossi, non solo le moto: anche le auto che guida sono spettacolari Tra le auto di Valentino Rossi troviamo anche una MBW M5 e una M3 oltre ad una Porsche 911 GT3. Valentino è stato anche Testimonial di Opel Dam, la sity car del marchio tedesco uscita di produzione. ...

Porsche 911 GT3 by Manthey: quando l'aerodinamica ti fa andare forte VEDI ANCHE Anticipazioni: ecco come cambia la Porsche 911 Turbo Porsche Taycan GTS: oltre 500 km di autonomia per la GT tedesca La Porsche 911 GT3 di Paolo Barilla come quella di Le Mans del 1985 ...

Porsche 911 GT3 Manthey: tuning aerodinamico per la sportiva Motorbox A 186 km/h in Porsche su una strada pubblica: due youtuber nei guai Hanno provato una 718 Boxster e una 911 GT3 e postato il filmato online che poi è finito nelle mani della polizia. Ora rischiano 8 mesi di carcere ...

Fabrizio Antonuzzi, l'ultimo saluto nella parrocchiale di Manerba del Garda Le autorità non hanno disposto alcuna autopsia, l'uomo infatti è morto a seguito di uno schianto durante alcune prove libere alla guida della Porsche 901 Gt3 di sua proprietà. Sembrerebbe che all'orig ...

Tra le auto di Valentino Rossi troviamo anche una MBW M5 e una M3 oltre ad una911. Valentino è stato anche Testimonial di Opel Dam, la sity car del marchio tedesco uscita di produzione. ...VEDI ANCHE Anticipazioni: ecco come cambia la911 TurboTaycan GTS: oltre 500 km di autonomia per la GT tedesca La911di Paolo Barilla come quella di Le Mans del 1985 ...Hanno provato una 718 Boxster e una 911 GT3 e postato il filmato online che poi è finito nelle mani della polizia. Ora rischiano 8 mesi di carcere ...Le autorità non hanno disposto alcuna autopsia, l'uomo infatti è morto a seguito di uno schianto durante alcune prove libere alla guida della Porsche 901 Gt3 di sua proprietà. Sembrerebbe che all'orig ...