Nuoto di fondo | Domenico Acerenza secondo nella 10 km delle World Series

(Di giovedì 16 dicembre 2021)si è classificato10 km valevole per l’ultima tappaFINA Marathon Swim, che si sta disputando in quel di Abu Dhabi all’interno dell’Abu Dhabi Aquatic Festival e in un più ampio contesto di momento in cui la città emiratina è quasi un centro del mondo sportivo. Per l’azzurro un tempo di 1h48’12”,soltanto a quello del solito Florian Wellbrock. Il tedesco vince con un vantaggio di 2?6 (1h48’09?4); completa il podio l’ungherese Kristof Rasovszky (1h48’23?6), che beffa Pasquale e Mario Sanzullo rispettivamente di cinque decimi e di 1?2 per il gradino più basso del podio. Valide anche le performance degli altri azzurri: oltre ade ai due Sanzullo, infatti, troviamo Andrea ...

... atleta che ormai è sempre più inserito nei vertici del nuoto di fondo. 'Tanta fatica, ma quando si gareggia in squadra è sempre stimolante' ha raccontato il nuotatore tesserato per le Fiamme Oro e ...Domenico Acerenza si è classificato secondo nella 10 km valevole per l'ultima tappa delle FINA Marathon Swim World Series, che si sta disputando in quel di Abu Dhabi all'interno dell'Abu Dhabi Aquatic ...Super Greg parteciperà anche alle World Series Marathon di nuoto di fondo, in programma il 15-16 dicembre sempre nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Rivedremo dunque in vasca i big azzurri, tra ...