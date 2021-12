Lotto, con 1 euro piazza un colpo enorme: cinquina favolosa (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un fortunato giocatore è stato baciato dalla dea bendata nell’ultimo concorso del Lotto: piazzato un colpo davvero enorme. Ecco la cifra Il gioco del Lotto ha regalato anche nell’ultimo concorso delle vincite davvero importanti e clamorose in tutta Italia. L’estrazione di martedì 14 dicembre ha confermato tutto quello che di buono era emerso nelle settimane L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un fortunato giocatore è stato baciato dalla dea bendata nell’ultimo concorso delto undavvero. Ecco la cifra Il gioco delha regalato anche nell’ultimo concorso delle vincite davvero importanti e clamorose in tutta Italia. L’estrazione di martedì 14 dicembre ha confermato tutto quello che di buono era emerso nelle settimane L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Salvato40775997 : @Corriere Vigliacchi impuniti luridi schifosi mazzettari di merda siete tuttiii i politici italiani, avete roso le… - GiGi_Lotto : Previsioni 10eLotto 5 minuti del 16-12-2021 con 4 numeri - Frances41518855 : @andr900 Anch'io lotto con un ospite al momento sembro in vantaggio, non ci sono parole adatte, ma il saper vicino… - EnricoBuono : RT @Raijin__9: Leggo 23.195 casi odierni e osiamo discutere le scelte di Speranza? Si vergogni chi lo ha intralciato, che sicuramente se fo… - 76ersPride : 81-70 Heat alla fine del terzo q. I Sixers tornano in partita con un buon parziale generato da una difesa finalment… -