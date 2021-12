LIVE Snowboard, PGS Carezza 2021 in DIRETTA: Coratti e Felicetti vanno in semifinale! L’Italia si assicura un posto sul podio (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.45 PARTITO IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI FEMMINILI. 13.42 Una breve pausa. 13.40 IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI MASCHILIStefan Baumeister (Germania) vs. Edwin Coratti (Italia) Mirko Felicetti (Italia) vs. Dmitrii Loginov (Russia) 13.39 Bormolini scivola: l’azzurro si rimette successivamente in posizione, senza però riuscire a recuperare. E’ out. 13.38 Altro giro, altra corsa, si sistema un attimo la pista e poi sarà: Bormolini contro il russo Loginov. 13.38 FELICEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTI CON UNA RIMONTA PAZZESCAAAAAAAAAAAAAAAA! L’alfiere tricolore con un guizzo eccezionale nel finale riesce a mettersi dietro l’elvetico andando a staccare anche lui il pass per la semifinale. 13.37 Non c’è tempo per respirare, c’è subito Felicetti contro lo svizzero ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.45 PARTITO IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI FEMMINILI. 13.42 Una breve pausa. 13.40 IL TABELLONE DELLE SEMIFINALI MASCHILIStefan Baumeister (Germania) vs. Edwin(Italia) Mirko(Italia) vs. Dmitrii Loginov (Russia) 13.39 Bormolini scivola: l’azzurro si rimette successivamente in posizione, senza però riuscire a recuperare. E’ out. 13.38 Altro giro, altra corsa, si sistema un attimo la pista e poi sarà: Bormolini contro il russo Loginov. 13.38 FELICEEEEEEEEEEEEEEEEEEETTI CON UNA RIMONTA PAZZESCAAAAAAAAAAAAAAAA! L’alfiere tricolore con un guizzo eccezionale nel finale riesce a mettersi dietro l’elvetico andando a staccare anche lui il pass per la semifinale. 13.37 Non c’è tempo per respirare, c’è subitocontro lo svizzero ...

