Jimmie Johnson in IndyCar a tempo pieno nel 2022

Advertising

fuoripistanet : Indycar – Jimmie Johnson rinnova con Chip Ganassi per il 2022 - federicob95 : RT @P300it: Indycar | Programma full-time per Jimmie Johnson nel 2022: resterà con Chip Ganassi Racing ? di Federico Benedusi ?? https://t.… - Italiaracing : Jimmie Johnson correrà nel 2022 anche sugli ovali #IndyCar, mentre David Malukas firma con #DaleCoyne...… - DanieleFassina : RT @P300it: Indycar | Programma full-time per Jimmie Johnson nel 2022: resterà con Chip Ganassi Racing ? di Federico Benedusi ?? https://t.… - P300it : Indycar | Programma full-time per Jimmie Johnson nel 2022: resterà con Chip Ganassi Racing ? di Federico Benedusi… -

Ultime Notizie dalla rete : Jimmie Johnson

La Gazzetta dello Sport

Passo avanti pernell' IndyCar Series . L'ex campione della NASCAR, dopo il debutto nella categoria avvenuto quest'anno, correrà a tempo pieno con la #48 di Chip Ganassi Racing , inclusi tutti gli ...senza limiti: il sette volte campione Nascar correrà l'intera stagione Indycar 2022 compresa la 500 Miglia di Indianapolis, e non alcune gare sui circuiti stradali come inizialmente ...Jimmie Johnson will enter the Indianapolis 500 next year and run a full IndyCar schedule. The seven-time NASCAR champion had been speeding toward the Indy 500 decision he finally announced Wednesday ...Jimmie Johnson remembers the talk he had with wife Chandra in 2010 before the birth of the first of the couple’s two daughters. “I had a deal with my wife that once we had kids, I wouldn’t race in the ...