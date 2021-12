Cosa vediamo stasera in tv? Ecco i programmi del 16 dicembre

Leggi su formatonews

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Amici di Formato news,quelli che sono i nostri consigli, su Film e serie Tv da vederein tv, in prima serata, sui principali canali RAI, NUOVA SOCIETA’ TELEVISIVA ITALIANA e MEDIASET: RAI 1 e RAI 1 HD: Un professore Raiplay.itUn professore Per gli appassionati di fiction italiane, da non perdere, su Rai 1 e Rai 1 HD, la serie tv “Un professore” con A.Gassman. La serie narra le vicende di Dante, un professore di filosofia che tra intrecci amorosi e problematiche adolescenziali, si trova a dover ricostruire il rapporto con il proprio figlio. La puntata di oggi: “Rousseau” Canale 20 e Canale 20 Hd Hunger Games per gli appassionati del genere Fantasy-action da non perdere, sul canale 20 e 20 HD, l’appuntamento con il primo episodio del film “Hunger Games”. Il film ...