5G | Tim batte il record europeo di velocità

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tim conferma il suo ruolo di leadership nel guidare l’evoluzione delle reti e dei servizi 5G, realizzando, per prima in Europa, una connessione in grado di superare stabilmente ladi 5 Gigabit al secondo in downlink su rete live 5G, con picchi di oltre 5.2 Gigabit al secondo. Questa innovativa connessione ultra-broadband è stata ottenuta mediante la funzionalità di «Dual Connectivity», combinando le frequenze a 3.7 GHz e ad onde millimetriche (26 GHz), sfruttando 800 MHz di ampiezza di banda sulla frequenza a 26 GHz. Tale soluzione di accesso wireless su rete live è stata efficacemente integrata in 5G Stand Alone (SA) completa, dotata quindi di una innovativa core network 5G. Si tratta di un significativo risultato – dopo il precedente primato TIM dei 4 Gigabit al secondo su 5G mmWave – ottenuto in collaborazione con Ericsson e Qualcomm Technologies, Inc., ...