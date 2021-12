Manolas fermato in aeroporto con i contanti ma nei limiti consentiti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Kostas Manolas – difensore del Napoli, è stato fermato all’aeroporto di Capodichino dalla Guardia di finanza per un regolare controllo. Il giocatore aveva con sé denaro contante pari a 6mila 400 euro. Quindi anche a tutela della parte, è stato rilasciato dai finanzieri, in aeroporto, un verbale regolare poiché aveva con sé denaro contante sotto “soglia” (il limite ai fini della normativa valutaria è pari a 9.999 euro). Leggi su footdata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Kostas– difensore del Napoli, è statoall’di Capodichino dalla Guardia di finanza per un regolare controllo. Il giocatore aveva con sé denaro contante pari a 6mila 400 euro. Quindi anche a tutela della parte, è stato rilasciato dai finanzieri, in, un verbale regolare poiché aveva con sé denaro contante sotto “soglia” (il limite ai fini della normativa valutaria è pari a 9.999 euro).

Advertising

TuttoMercatoWeb : Napoli, Manolas fermato in partenza per la Grecia: aveva con sé ingente somma di denaro - Corriere : Manolas fermato in aeroporto con «un’ingente somma di danaro»: multato. Stava andando in Grecia - CinqueNews : Manolas fermato in aeroporto con i contanti ma nei limiti consentiti - nonleggerlo : RT @Gazzetta_it: Manolas fermato (e multato) dalla GdF in aeroporto: trasportava più di 20mila euro #Napoli - Bubu_Inter : RT @Corriere: Manolas fermato in aeroporto con «un’ingente somma di danaro»: multato. Stava andando in Grecia -