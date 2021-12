Covid | Draghi | ' prudenza | ma ci avviciniamo al Natale più preparati e sicuri' **

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Per contrastare il Covid, "dobbiamo essere prudenti, ma cialpiùe più". Così il presidente del Consiglio Mario, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via da domani.

Il presidente del Consiglio Mariointerviene oggi in Parlamento: ora è in corso il suo discorso alla Camera, alle 16 parlerà al ... I temi del Consiglio europeo di domani vedi anche, stato d'......la mia nomina da parte del presidente Marioè senz'altro positivo". Lo dice in un'intervista al quotidiano La Stampa il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per l'emergenza- ...La curva dei contagi da Covid 19 risale in tutta Europa e mentre l’Austria ha posto fine al lock down generale, limitandolo solo ai non vaccinati, i Centri federali sanitari degli Stati Uniti sconsigl ...Roma, 15 dic. "L'arrivo dell'inverno e la diffusione della variante Omicron – dalle prime indagini, molto più contagiosa di quelle finora prevalenti - ci impong ...