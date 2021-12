And just like that, le accuse dei fan a Carrie nel sequel di Sex and the City (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il pubblico detesta il destino di Mr. Big e anche la modalità con cui la moglie l'ha gestita. Moltissime le domande, tra cui: perché non ha chiamato il 911? Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il pubblico detesta il destino di Mr. Big e anche la modalità con cui la moglie l'ha gestita. Moltissime le domande, tra cui: perché non ha chiamato il 911?

Advertising

ArielaPiattelli : RT @shalomroma: Come veste Sarah Jessica Parker in #AndJustLikeThat ? Shalom ha intervistato Sharon Tal , la stilista israeliana del brand… - Fabiana_Mag : RT @shalomroma: Come veste Sarah Jessica Parker in #AndJustLikeThat ? Shalom ha intervistato Sharon Tal , la stilista israeliana del brand… - CinemApp_Cinema : And Just Like That, il sequel di Sex and the City vent’anni dopo: un necessario rito di passaggio generazionale. Or… - celenostalgia : Ok. Quindi non era morto. Voleva solo tradire Carrie. Ancora una volta. #MrBig #AndJustLikeThat #cyclette #serietv… - shalomroma : Come veste Sarah Jessica Parker in #AndJustLikeThat ? Shalom ha intervistato Sharon Tal , la stilista israeliana de… -