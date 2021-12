Ancora Guerra Matano e Cuccarini, Dopo un anno lui sbotta: “E’ tutto finito per una parola sbagliata. Tutta l’assurda verità” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Alberto Matano parla Ancora del litigio avuto con Lorella Cuccarini che ha fatto parlare l’Italia intera. Il suo primo anno alla conduzione di La vita in diretta è stato condiviso proprio con la show girl, che era la sua co-conduttrice. Ma i loro rapporti non sono andati per il meglio e hanno portato a una rottura definitiva. Non solo con lui, la bella bionda ha rotto con la rete intera ed è passata alla concorrenza di Mediaset, dove oggi è professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi. Ma di quel litigio si discute Ancora e i telespettatori sono sempre curiosi di scoprire altri dettagli su quello che è accaduto tra i due. All’epoca, la tensione era palese e si vedeva anche a La vita in diretta. Battutine e frecciatine non mancavano da parte di entrambi. A un certo punto era ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Albertoparladel litigio avuto con Lorellache ha fatto parlare l’Italia intera. Il suo primoalla conduzione di La vita in diretta è stato condiviso proprio con la show girl, che era la sua co-conduttrice. Ma i loro rapporti non sono andati per il meglio e hportato a una rottura definitiva. Non solo con lui, la bella bionda ha rotto con la rete intera ed è passata alla concorrenza di Mediaset, dove oggi è professoressa di canto ad Amici di Maria De Filippi. Ma di quel litigio si discutee i telespettatori sono sempre curiosi di scoprire altri dettagli su quello che è accaduto tra i due. All’epoca, la tensione era palese e si vedeva anche a La vita in diretta. Battutine e frecciatine non mancavano da parte di entrambi. A un certo punto era ...

Advertising

i6hstyls : è dalle 2 che faccio arte ho appena finito e dovrei ancora studiare tutta la prima guerra mondiale veramente io dom… - WandaPriton : @TizianaBtz Ma la guerra è finita da 60anni! Ancora questa fame atavica? - rada_maja : RT @Daymons94519400: Chi ancora oggi detiene il potere di dichiarare guerra in una qualsiasi parte del mondo, chi finanzia le dittature, ch… - Daymons94519400 : Chi ancora oggi detiene il potere di dichiarare guerra in una qualsiasi parte del mondo, chi finanzia le dittature,… - Fuffa__ : @aforista_l Ma se non ancora capiscono che il ferretto sul naso va stretto... Alcuni portano delle chirurgiche che… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora Guerra Il futuro afgano nell'agenda dell'Italia È ancora in prognosi riservata riportando una lesione al nervo sciatico di cui non si sa il grado ... ha chiuso la giornata al Muse con una riflessione sulla guerra, strumento che peggiora e non ...

Tra detrattori e auspici ...con particolare riferimento a quanto avvenne nella fase finale della seconda guerra mondiale in ... ovvero portare la preziosissima testimonianza dei testimoni diretti e ancora viventi di quelle vicende.

Ecco perché Kobane non è ancora pronta a ospitare un museo della guerra L'Espresso Don Halverson, l'americano che «liberò» Parma Matteo Incerti «Dopo un inverno che non sembrava finire più sfondammo la Linea Gotica. A primavera liberammo Bologna e Reggio e subito dopo Parma e Piacenza. In seguito andammo a Nord verso Brescia e ...

Draghi va alla guerra con l’Ue sul tampone per viaggiatori La Commissione ha criticato le nuove regole sull’ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dall’Unione europea. Ma per Draghi l’Italia che ha meno contagi dei vicini deve proteggersi. Ma la stess ...

in prognosi riservata riportando una lesione al nervo sciatico di cui non si sa il grado ... ha chiuso la giornata al Muse con una riflessione sulla, strumento che peggiora e non ......con particolare riferimento a quanto avvenne nella fase finale della secondamondiale in ... ovvero portare la preziosissima testimonianza dei testimoni diretti eviventi di quelle vicende.Matteo Incerti «Dopo un inverno che non sembrava finire più sfondammo la Linea Gotica. A primavera liberammo Bologna e Reggio e subito dopo Parma e Piacenza. In seguito andammo a Nord verso Brescia e ...La Commissione ha criticato le nuove regole sull’ingresso in Italia dei viaggiatori provenienti dall’Unione europea. Ma per Draghi l’Italia che ha meno contagi dei vicini deve proteggersi. Ma la stess ...