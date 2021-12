Venezia-Ternana: formazioni e dove vederla (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi 14 Dicembre 2021 nello Stadio Pierluigi Penzo alle ore 15:00 si disputerà la partita Venezia-Ternana di Coppa Italia. I padroni hanno vinto con il Frosinone nella competizione e nel campionato di Serie A hanno perso con Inter, Atalanta e Bologna e infine ha pareggiato con la Juventus. Gli ospiti nella competizione hanno vinto con Avellino e Bologna mentre in Serie A ha pareggiato con il Lecce, ha vinto con il Crotone, ha pareggiato con il Frosinone e ha perso con il Benevento. Coppa Italia: Spezia – Lecce in tv e formazioni Venezia-Ternana: probabili formazioni Venezia (4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Modolo, Svoboda, Molinaro, Heymans, Tessmann, Bjarkason, Sigurdsson, Forte, Kiyine. Allenatore: Zanetti. Ternana (4-2-3-1): Krapikas, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 dicembre 2021) Oggi 14 Dicembre 2021 nello Stadio Pierluigi Penzo alle ore 15:00 si disputerà la partitadi Coppa Italia. I padroni hanno vinto con il Frosinone nella competizione e nel campionato di Serie A hanno perso con Inter, Atalanta e Bologna e infine ha pareggiato con la Juventus. Gli ospiti nella competizione hanno vinto con Avellino e Bologna mentre in Serie A ha pareggiato con il Lecce, ha vinto con il Crotone, ha pareggiato con il Frosinone e ha perso con il Benevento. Coppa Italia: Spezia – Lecce in tv e: probabili(4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Modolo, Svoboda, Molinaro, Heymans, Tessmann, Bjarkason, Sigurdsson, Forte, Kiyine. Allenatore: Zanetti.(4-2-3-1): Krapikas, ...

Advertising

_esegesi_ : Un pazzo, perché di questo si tratta, ha appena giocato 950€ sull’Over 0.5 in Venezia-Ternana di Coppa Italia. - surfasport : ???? INDOVINA IL RISULTATO ?? Nuovo 'THE MATCH” per le migliori partite dei sedicesimi di #CoppaItalia ?????? MATCH:… - malup56 : parecchio teso per venezia ternana - TernanaNews : RassegnaStampa - Venezia-Ternana, le probabili formazioni secondo i quotidiani - TernanaNews : Rassegna Stampa - La Nazione - Ternana inedita a Venezia. Oggi la Coppa, poi il derby -