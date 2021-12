Sanremo, Elisa positiva al Covid. Amadeus: «Mai più pubblico chiuso in casa. Porte spalancate ai Maneskin» (Di martedì 14 dicembre 2021) “Il pubblico chiuso in casa è un’immagine che non dovremmo più vedere”. Parola di Amadeus, pronto per la terza conduzione del Festival di Sanremo, lo scorso anni in versione light per la pandemia. “Le mie sensazioni sono buone, c’è sempre adrenalina per le canzoni nuove e per i big: è sempre una bellissima avventura”. Così il direttore artistico della kermesse della città dei fiori presentando alla stampa Sanremo Giovani, in onda domani sera in diretta su Rai1. Sanremo, Amadeus mai più pubblico chiuso in casa “Sarei l’uomo più felice del mondo – ha aggiunto – con una presenza a metà fra quella dello scorso anno e quella di due anni fa. Sono contento di iniziare questa avventura partita tre anni fa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 dicembre 2021) “Ilinè un’immagine che non dovremmo più vedere”. Parola di, pronto per la terza conduzione del Festival di, lo scorso anni in versione light per la pandemia. “Le mie sensazioni sono buone, c’è sempre adrenalina per le canzoni nuove e per i big: è sempre una bellissima avventura”. Così il direttore artistico della kermesse della città dei fiori presentando alla stampaGiovani, in onda domani sera in diretta su Rai1.mai piùin“Sarei l’uomo più felice del mondo – ha aggiunto – con una presenza a metà fra quella dello scorso anno e quella di due anni fa. Sono contento di iniziare questa avventura partita tre anni fa ...

