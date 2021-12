NBA: Warriors ok ma il record di Curry è rinviato, cadono Suns e Bucks (Di martedì 14 dicembre 2021) L’appuntamento col sorpasso a Ray Allen per triple in carriera dovrà attendere. Ma Steph Curry si gode intanto la vittoria 100-102 dei Golden State Warriors sul parquet degli Indiana Pacers. Sono 26 punti, 6 rimbalzi e 6 assist per il fuoriclasse gialloblù che al prossimo canestro dalla lunga distanza pareggerà lo storico record. Per i Pacers in evidenza Domantas Sabonis con 30 punti e 11 rimbalzi, seguito dai 23 punti di Malcolm Brodgon e i 19 di Caris LeVert. Un successo importante per Curry e compagni, anche alla luce del passo falso dei Suns sul campo dei Lakers che si impongono 111-95: Morris si concede una doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi, mentre a Phoenix, senza Booker ed Ayton, non bastano i 17 di Johnson dalla panchina. A est cadono i Bucks a cui non ... Leggi su sportface (Di martedì 14 dicembre 2021) L’appuntamento col sorpasso a Ray Allen per triple in carriera dovrà attendere. Ma Stephsi gode intanto la vittoria 100-102 dei Golden Statesul parquet degli Indiana Pacers. Sono 26 punti, 6 rimbalzi e 6 assist per il fuoriclasse gialloblù che al prossimo canestro dalla lunga distanza pareggerà lo storico. Per i Pacers in evidenza Domantas Sabonis con 30 punti e 11 rimbalzi, seguito dai 23 punti di Malcolm Brodgon e i 19 di Caris LeVert. Un successo importante pere compagni, anche alla luce del passo falso deisul campo dei Lakers che si impongono 111-95: Morris si concede una doppia doppia da 24 punti e 11 rimbalzi, mentre a Phoenix, senza Booker ed Ayton, non bastano i 17 di Johnson dalla panchina. A esta cui non ...

