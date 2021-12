Napoli, in Manovra la norma che salverà il Comune dal crac: purché si impegni su fisco e riscossione (Di martedì 14 dicembre 2021) Napoli, Palermo, Torino e Reggio Calabria: a questi comuni in particolare è indirizzata una norma a cui sta lavorando il governo con misure per le città metropolitane in pre-dissesto, da inserire in un emendamento ad hoc alla legge di Bilancio. A quanto si apprende la norma, in sintesi, prevede che lo Stato dia alle città metropolitane in difficoltà un contributo straordinario pluriennale, chiedendo in cambio impegni su fiscalità, riscossione, patrimonio e personale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 14 dicembre 2021), Palermo, Torino e Reggio Calabria: a questi comuni in particolare è indirizzata unaa cui sta lavorando il governo con misure per le città metropolitane in pre-dissesto, da inserire in un emendamento ad hoc alla legge di Bilancio. A quanto si apprende la, in sintesi, prevede che lo Stato dia alle città metropolitane in difficoltà un contributo straordinario pluriennale, chiedendo in cambiosu fiscalità,, patrimonio e personale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

