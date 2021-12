Il lato bio della galassia no vax (Di martedì 14 dicembre 2021) Omeopatia al posto dei farmaci, integratori per “disintossicarsi dal vaccino”, medicina naturale per combattere il Covid-19. E ora anche un partito che unisce la lotta per l’ambiente all’opposizione al vaccino Leggi su espresso.repubblica (Di martedì 14 dicembre 2021) Omeopatia al posto dei farmaci, integratori per “disintossicarsi dal vaccino”, medicina naturale per combattere il Covid-19. E ora anche un partito che unisce la lotta per l’ambiente all’opposizione al vaccino

Il lato bio della galassia no vax Sono solo alcuni dei trattamenti consigliati dagli utenti "bio no vax" sui social. Bacche di Goji per rafforzare le difese immunitarie, infusi di tarassaco e aghi di pino per bloccare la proteina ...

