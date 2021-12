Futuro della Salernitana in bilico: succederà domani (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoSalernitana, la giornata di oggi è stata interlocutoria ma non ancora decisiva per la cessione della Salernitana. I trustee hanno mandato a vendere e la scadenza del 31 dicembre è sempre più vicina. Tutte le parti in causa stanno cercando una soluzione, nel rispetto delle regole e senza ulteriori deroghe, per garantire un Futuro alla Salernitana. Il gruppo romano in trattativa già da metà giugno sembrava, fino a stamattina, nettamente in vantaggio. Specialmente dopo aver testimoniato indipendenza rispetto ai disponenti. Di nomi ne erano circolati tanti: dalla famiglia Sensi all’ex patron della Ternana, Longarini, la cui disponibilità era già stata sondata in passato da Lotito e Mezzaroma. Salernitana, ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto, la giornata di oggi è stata interlocutoria ma non ancora decisiva per la cessione. I trustee hanno mandato a vendere e la scadenza del 31 dicembre è sempre più vicina. Tutte le parti in causa stanno cercando una soluzione, nel rispetto delle regole e senza ulteriori deroghe, per garantire unalla. Il gruppo romano in trattativa già da metà giugno sembrava, fino a stamattina, nettamente in vantaggio. Specialmente dopo aver testimoniato indipendenza rispetto ai disponenti. Di nomi ne erano circolati tanti: dalla famiglia Sensi all’ex patronTernana, Longarini, la cui disponibilità era già stata sondata in passato da Lotito e Mezzaroma., ...

