Concorso MEF 500 professionisti | pubblicata la graduatoria dei vincitori

(Di martedì 14 dicembre 2021) *aggiornamento del 14/12/2021: Con la Gazzetta Ufficiale numero 99 del 14 dicembre arriva l’avviso di pubblicazione delle graduatorie deidiversificate per i profili e consultabili agli indirizzi sottostanti: profilo economico – codice ECO – scarica la; profilo giuridico – codice GIURI – scarica la; profilo statistico-matematico – codice STAT – scarica la; profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale – codice INF/ING – scarica la. Leggi l’avviso *aggiornamento del 11/10/2021: il Formez ha reso noto il calendario di convocazione dei candidati per l’espletamento delle prove scritte delMEF 500, che si svolgeranno dal 20 al 22 ottobre secondo la seguente suddivisione per ...