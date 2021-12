"Ci sono scuole col 10% di personale no vax, arrivano diffide dagli avvocati" (Di martedì 14 dicembre 2021) “Poco fa parlavo con una collega di Udine. Era anche lei preoccupata. Dirige due istituti, dove in tutto i non vaccinati potrebbero essere settanta”. Non è così ovunque, tiene a precisare Teresa Tassan Viol, referente regionale dell’Associazione nazionale presidi, ma quello che racconta ad Huffpost non è certo un caso isolato in Friuli Venezia Giulia. Nella regione tornata per prima zona gialla dopo tanti mesi di Italia in bianco, dove il numero dei non vaccinati è più basso della media nazionale, la scuola non fa eccezione. E così i dirigenti scolastici vivono ore di attesa, perché sanno che da domani le difficoltà per loro potrebbero moltiplicarsi: “La situazione non è omogenea e, in generale, la percentuale di lavoratori della scuola vaccinati in Friuli Venezia Giulia è poco più bassa del resto del Paese. Dal mio osservatorio, però, posso dire che ci sono ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) “Poco fa parlavo con una collega di Udine. Era anche lei preoccupata. Dirige due istituti, dove in tutto i non vaccinati potrebbero essere settanta”. Non è così ovunque, tiene a precisare Teresa Tassan Viol, referente regionale dell’Associazione nazionale presidi, ma quello che racconta ad Huffpost non è certo un caso isolato in Friuli Venezia Giulia. Nella regione tornata per prima zona gialla dopo tanti mesi di Italia in bianco, dove il numero dei non vaccinati è più basso della media nazionale, la scuola non fa eccezione. E così i dirigenti scolastici vivono ore di attesa, perché sanno che da domani le difficoltà per loro potrebbero moltiplicarsi: “La situazione non è omogenea e, in generale, la percentuale di lavoratori della scuola vaccinati in Friuli Venezia Giulia è poco più bassa del resto del Paese. Dal mio osservatorio, però, posso dire che ci...

Advertising

matteosalvinimi : Però per qualcuno a sinistra il problema sono la parola 'Natale', l'immagine della Santa Madonna e il presepe nelle… - Internazionale : Nel novecento, migliaia di bambini indigeni in Canada sono stati portati via dalle famiglie e trasferiti nelle scuo… - reportrai3 : Al liceo Cassarà di Palermo si sono inventati la ginnastica statica La palestra dell'istituto avrebbe bisogno di in… - maximilian1971 : @Adnkronos Lampade abbronzanti in modo che le Maestre per l'estate sono pronte . Filtri per l'aria condizionata, sp… - HuffPostItalia : 'Ci sono scuole col 10% di personale no vax, arrivano diffide dagli avvocati' -