Usa, sparatoria in Texas: un morto e 13 feriti

E' di un morto e 13 feriti, tre dei quali gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta domenica sera a Baytown, vicino Houston, in Texas, durante una celebrazione in ricordo di un'altra vittima uccisa a colpi d'arma da fuoco. Un gruppo di persone era radunato quando

Ultime Notizie dalla rete : Usa sparatoria Usa, sparatoria in Texas: un morto e 13 feriti E' di un morto e 13 feriti, tre dei quali gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta domenica sera a Baytown, vicino Houston, in Texas, durante una celebrazione in ricordo di un'altra vittima uccisa a colpi d'arma da fuoco. Un gruppo di persone era radunato quando ...

