Sara Ramirez in Grey's Anatomy 18? "Assolutamente sì: curiosa della vita di Callie a New York" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il ritorno di Sara Ramirez in Grey's Anatomy 18 sembra molto più vicino dopo le dichiarazioni dell'attrice, fresca del debutto in And Just Like That nel personaggio non binario del cabarettista e podcaster Che Diaz. La nuova avventura nel revival di Sex and The City non impedisce all'attrice di pensare ad un'eventuale apparizione nel medical drama di Shonda Rhimes, di cui è stata uno dei volti storici dalla seconda alla dodicesima stagione, prima di lasciarlo per cercare altri ruoli. L'idea di riportare Sara Ramirez in Grey's Anatomy 18 non è stata apertamente discussa dalla showrunner Krista Vernoff, ma la creatrice Shonda Rhimes ha sempre dichiarato in passato che le porte restavano aperte per l'attrice, come pure per Kate Walsh che è tornata in ...

