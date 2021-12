Presepe a Gorizia

(Di martedì 14 dicembre 2021) “C’è un forte movimento, nella società internazionale, che vorrebbe cancellare la cultura cristiana in nome di un falso senso di inclusione e ilè il simbolo della nostra resistenza”. A dirlo è il sindaco, Rodolfo Ziberna, presentando i presepi che, in queste festività, saranno in mostra nelle due sedi del Comune. Nell’atrio del palazzo di piazza Municipio la natività quest’anno, parla gradese con la suggestiva opera di Lorenzo Boemo “Venite, Adoremus Dominum”, che raffigura il centro storico della cittadina lagunare, nello specifico Campo San Niceta, riconoscibile dai lampioncini, dalle tende sulle finestre, dal selciato presente nella piazza centrale. Tra calli e campielli ecco che prende forma la suggestiva Natività che invita i fedeli ad adorare il Redentore appena nato. All’esterno, all’interno della grande aiuola del cortile municipale, è di grade ...

Unche si arricchisce di anno in anno con nuove figure. Altri straordinari presepi sono visibili nelle vetrine della sala Dora Bassi, in via Garibaldi e in via Morelli.Dalla mostra fotografica al teatro fino al presepe di sassi realizzato da Carla Peras. In attesa della "Festa del Zûf" il 5 gennaio ...Il fascino di questo presepe, oltre alla sua grande bellezza ... cappuccino del convento di Santa Maria Assunta – che da anni contribuisce ad adornare Gorizia, così come Trieste e Muggia e Castelmonte ...