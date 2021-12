Pietro | Enza e Gioacchina morti nel crollo

Advertising

mbbelluco : RT @ilmessaggeroit: Ravanusa, chi sono le vittime: Pietro, Enza e Liliana morti sotto le macerie. Un sopravvissuto: «Sembrava una bomba ato… - mohicani : Tragico incidente al metanodotto di #Ravanusa potrebbe essere stato causato da maltempo, frane e nubifragi. I morti… - infoitinterno : Esplosione a Ravanusa, chi sono le vittime: Pietro, Enza e Liliana morti sotto le macerie - messveneto : Tragedia Ravanusa, le vittime: una era dipendente comunale: Tra i morti Pietro Carmina, Enza Zagarro e Liliana Mina… - infoitinterno : Ravanusa, chi sono le vittime: Pietro, Enza e Liliana morti sotto le macerie. Un sopravvissuto: «Sembrava una bomba… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Enza

La giovane coppia era a cena dai genitori di Giuseppe, Angelo (disperso) ed(morta), residenti ... invece, viveva nella palazzina accanto: si tratta di Carmela Scibetta, moglie diCarmina, ...Le tre vittime accertate della tragedia di Ravanusa sonoCarmina, Maria Crescenza Zagarrio e Gioacchina Minacori. Il primo, 68 anni, era un docente di ... Maria Crescenza Zagarrio, per tutti, ...Le tre vittime accertate della tragedia di Ravanusa sono Pietro Carmina, Maria Crescenza Zagarrio e Gioacchina Minacori. Il primo, 68 anni, era un docente di storia e filosofia al liceo classico Ugo..Pietro, Enza e Gioachina non ce l'hanno fatta. Sorrideva anche Pietro Carmina, nelle foto con gli occhiali inforcati sul naso. Otto mesi dopo quel sorriso non c’è più, sepolto sotto le macerie di via ...