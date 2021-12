**Manovra: Draghi vede Conte, spiraglio su superbonus e miniproroga tavolini bar** (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Si erano sentiti al telefono qualche giorno fa, lì avevano convenuto di vedersi di persona, a giorni. Alle 10.30 Giuseppe Conte fa ritorno a Palazzo Chigi, stavolta da leader del M5S, in agenda l'appuntamento con il presidente del Consiglio Mario Draghi. Un lungo faccia a faccia tra i due, un'ora e 40 minuti di confronto. "Massima serenità, è una bella giornata, guardate che sole...", risponde il presidente del pentastellati a chi gli chiede come si senta a far ritorno nel Palazzo che lo ha visto premier di ben due governi. Non è il primo confronto tra Draghi e Conte: il primo nel luglio scorso, molto più rapido, appena 30 minuti, sul tavolo la riforma della giustizia invisa all'ex premier e al suo Movimento. Oggi di carne sul fuoco ce n'era parecchia, dalla manovra alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Si erano sentiti al telefono qualche giorno fa, lì avevano convenuto dirsi di persona, a giorni. Alle 10.30 Giuseppefa ritorno a Palazzo Chigi, stavolta da leader del M5S, in agenda l'appuntamento con il presidente del Consiglio Mario. Un lungo faccia a faccia tra i due, un'ora e 40 minuti di confronto. "Massima serenità, è una bella giornata, guardate che sole...", risponde il presidente del pentastellati a chi gli chiede come si senta a far ritorno nel Palazzo che lo ha visto premier di ben due governi. Non è il primo confronto tra: il primo nel luglio scorso, molto più rapido, appena 30 minuti, sul tavolo la riforma della giustizia invisa all'ex premier e al suo Movimento. Oggi di carne sul fuoco ce n'era parecchia, dalla manovra alla ...

Advertising

fattoquotidiano : Manovra, Conte incontra Draghi: “Ho chiesto di eliminare la soglia Isee del Superbonus. Lo Stato di emergenza? Va p… - ignaziocorrao : Quindi per pagare le #bollette, secondo @matteosalvinimi , milioni di italiani 'per bene', come dice lui, dovranno… - petergomezblog : Manovra, Landini: “Sul rinvio del taglio delle tasse ai redditi alti Draghi messo in minoranza dai partiti. Non san… - TV7Benevento : **Manovra: Draghi vede Conte, spiraglio su superbonus e miniproroga tavolini bar** (2)... - TV7Benevento : **Manovra: Draghi vede Conte, spiraglio su superbonus e miniproroga tavolini bar**... -