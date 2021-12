Landini, uno sciopero per qualche detrazione in più. Ne vale la pena? (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sì, lo sciopero del 16 dicembre sul fisco non è proprio il massimo per la più grande organizzazione sindacale del Paese. Possibile che Landini si esponga insieme alla Cgil nell’uso di uno sciopero per qualche detrazione in più? E con il rischio, così, di rendersi ancor ultroneo e antico nel maneggiare nuove e incisive questioni che quelle sì condizionerebbero la vita dei lavoratori? Un esempio: non crede Landini che il servo muto del recovery richieda all’Italia la dotazione di un piano industriale, da qui a venti anni, almeno per sapere che fare, con chi e dove andare. Allargare gli orizzonti toccando i punti nevralgici che stanno danneggiando soprattutto chi sta peggio. È la discussione sulla transizione ecologica a fronte dell’aumento si dice temporaneo delle bollette. Ma per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sì, lodel 16 dicembre sul fisco non è proprio il massimo per la più grande organizzazione sindacale del Paese. Possibile chesi esponga insieme alla Cgil nell’uso di unoperin più? E con il rischio, così, di rendersi ancor ultroneo e antico nel maneggiare nuove e incisive questioni che quelle sì condizionerebbero la vita dei lavoratori? Un esempio: non credeche il servo muto del recovery richieda all’Italia la dotazione di un piano industriale, da qui a venti anni, almeno per sapere che fare, con chi e dove andare. Allargare gli orizzonti toccando i punti nevralgici che stanno danneggiando soprattutto chi sta peggio. È la discussione sulla transizione ecologica a fronte dell’aumento si dice temporaneo delle bollette. Ma per ...

