Esplosione di Ravanusa | trovati altri corpi | «Una vampata viola e poi è crollato tutto»

(Di lunedì 13 dicembre 2021) Dopo 30 ore di lavoro senza sosta i vigili del fuoco hanno individuato quattronella mattina di lunedì 13. Sono della giovane donna incinta, del marito e della famiglia di lui. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per disastro e incendio colposo, al momento contro ignoti. I residenti dicono che da giorni si sentiva odore di gas, ma non risultano segnalazioni

Advertising

virginiaraggi : Sono vicina alle famiglie delle vittime e dei dispersi coinvolti nella drammatica esplosione di #Ravanusa. Grazie a… - Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - qnazionale : Ravanusa, chi sono le vittime: il professore e il dolore degli studenti - a42nno : RT @SkyTG24: Tragedia a Ravanusa, Luna è il labrador che ha individuato le vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

Italgas Dopo l'di, Italgas ha comunicato che il suo servizio di pronto intervento nell'ultima settimana non ha ricevuto segnalazioni di alcun tipo relative a perdite di gas provenienti dalla ...Sono i nomi delle vittime sepolte sotto le macerie di via Trilussa a, nell'agrigentino, dove un'ha portato a cedere quattro edifici e ne ha sventrati tre. Selene Pagliarello e ...Tragedia di Ravanusa, 7 le vittime e ancora 2 i dispersi. Cronaca - Aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo ...Individuati ed estratti dai vigili del fuoco i corpi di quattro dispersi tra le macerie dell’esplosione a Ravanusa, in provincia di AGRIGENTO. Si tratta di due adulti e due giovani. I primi tre cadave ...